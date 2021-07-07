Dünyanın en büyük nükleer silah tüccarlarından Raytheon 'ırkçı olmayın' eğitimi başlattı

Dünya için en büyük tehdidi oluşturan silahlı gücün en önemli tedarikçileri arasında gelen Raytheon, çalışanlarını ırklara göre ayırarak "ırkçılık karşıtı eğitim" ve "çeşitlilik" eğitimleri vermeye başladı.

En güncel olarak ABD ordusuyla 2 milyar dolarlık nükleer seyir füzesi anlaşması yapan Raytheon Technologies, 'Birlikte Daha Güçlü' adını verdiği eğitim kapsamında çalışanlar ırk ve kimlik grubuna göre ayırılarak farklı "eğitimlere" tabi tutuluyor. Bu ayrımlar, siyahi, hispanik, Asyalı, Kızılderili, LGBTQ ve diğer kesişimsel kategoriler şeklinde belirlendi.

ABD'li aşırı sağcı Christopher Rufo'nun paylaştığı şirket içi eğitim kapsamında beyaz çalışanlara işyeri konuşmaları sırasında “herkesin ırkını belirlemeleri” söylenirken, beyazlara “marjinalleştirilmiş” kimlik gruplarının “deneyimlerini dinlemeleri” öğütleniyor.

Öte yandan firmanın dünyanın en kanlı ordularından birinin silah tedarikçisi olması veya "ırkçılık karşıtı eğitimin" yüzeysel olması tepki çekmezken belgeleri yayınlayan Christopher Rufo da dahil ABD'nin anaakım sağcıları bu durumu "beyazların ve Hristiyanların baskılanması" olarak yorumlayıp hedef tahtasına oturttular.

Kendisini "kritik ırksal teori karşıtı aktivist" olarak nitelendiren beyaz üstünlükçü Rufo programın eleştirel ırk teorisi ve özellikle herkesi bir "baskı hiyerarşisi içinde kimlik gruplarına ayıran", “kesişimsellik” kavramı etrafında odaklandığını öne sürerek eleştirdi.

Öte yandan şirketin kendi içerisinde yaptığı bu yüzeysel "ırkçılık karşıtlığı" ve yaptığı işe (silah ticareti) yabancı insan kaynakları çalışmaları ABD'nin kötü şöhretli istihbarat teşkilatı CIA'in benzer projelerini takiben geldi. ABD'nin savaş kurumları ve bunun uzantısı olarak NATO, Joe Biden'ın ve Kamala Haris'in iktidara gelmesini takiben "ırksal eşitlikçi" ve "cinsel yönelimlere saygılı" bir retorikle reklam kampanyaları başlatmıştı. Yeni ABD Başkanı'nın partisi ABD'deki ırkçılık karşıtı eylemlerin ardından benzer bir yüzeysel retorik sahiplenmişti.

Emekli bir Ordu generali olan mevcut Savunma Bakanı Lloyd Austin, 2016 ile Ocak ayındaki adaylığı arasında Raytheon yönetim kurullarında görev yaptı. Öte yandan Trump'ın Savunma Bakanı ve Austin'in selefi olan Mark Esper, 2017'de Trump hükümetine katılmadan önce Raytheon'un Washington'daki baş lobicisi olarak çalıştı.

Suriye'deki ABD işgali ve cihatçı çetelerin kurulmasının mimarlarından olan Austin'in "ırksal kimliği" bakanlığa aday olduğu dönem Biden ve medya tarafından düzenli olarak dillendirilmişti.

Daha geçen hafta, Raytheon'a, 2027 yılına kadar ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılacak bir seyir füzesi olan Uzun Menzilli Stand Off (LRSO) silahını geliştirmek için 2 milyar dolarlık bir ihale verildi. İhale, nükleer üçlü modernizasyon hamlesinin bir parçası. Söz konusu ihalenin 30 yıllık etapta 1,2 trilyon dolara mâl olacağı tahmin ediliyor.