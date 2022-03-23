Romanya savaş uçakları THY uçağına eşlik etti: 'Bomba ihbarı aldık'

Romanya savaş uçaklarının, Moskova-İstanbul seferini gerçekleştiren bir Türk Hava Yolları yolcu uçağına kendi hava sahasından geçtiği süre boyunca eşlik ettiği belirtildi.

Sputnik'teki habere göre Romanya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Moskova’dan havalanan yolcu uçağına, uçakta bomba olduğuna ilişkin aldıkları ihbar nedeniyle eşlik edildiğini savundu.

Romanya jetlerinin dün TSİ 18.58-19.24 saatlerinde kendi hava sahasından çıkıncaya dek eşlik ettiği belirtildi. Daha önce Rusya jetleri, ABD ve Fransa’nın askeri uçaklarına Karadeniz hava sahasından geçtikleri sırada eşlik etmişti.