Romanovlar'ın kalıntıları St. Petersburg'da düğün yaptı

Rusya'da Ekim Devrimi'nin ardından tarih sahnesinden silinen Romanovlar'ın soyundan gelen Georgiy Mikhayloviç Romanov bugün St. Petersburg'daki katedralde düzenlenen düğün töreniyle evlendi.

İtalyan vatandaşı Victoria Romanovna Bettarini ile evlenen 40 yaşındaki Georgiy Mikhayloviç Romanov'un St. Isaac Katedrali'nde yapılan düğün törenine aralarında yüzlerce yerli ve yabancı konuk katıldı. Moskova'da yaşayan Georgiy Mikhayloviç Romanov'un düğün töreni için eski Rusya İmparatorluğu'nun başkenti St. Petersburg'u seçmesi dikkat çekti.

300 yıl boyunca Rusya'ya hükmeden ve ülkeyi "halkların hapishanesi"ne çeviren Romanov hanedanlığı 1917'de Ekim Devrimi'nin ardından tarih sahnesinden silinmişti. Rusya'nın son çarı II. Nikola, çariçe, prens ve prenseslerle birlikte Yekaterinburg kentinde devrimciler tarafından bir kurşuna dizme mangası tarafından infaz edilmiş, Romanov ailesinin diğer üyeleri yargılanmamak için ülkeden kaçmıştı.

Georgiy Mikhayloviç Romanov'ün büyük büyük babası, Kiril Vladimiroviç Ekim Devrimi sonrası Finlandiya'ya kaçmıştı. İspanya'da doğan ve ömrünün çoğunu Fransa ve İspanya'da geçiren Georgiy Mikhayloviç ilk kez Rusya'yı SSCB'nin dağılmasının ardından 1992'de ziyaret etmiş, daha sonra Moskova'ya yerleşmişti. Karşıdevrim sonrası güçlenen Rus Ortodoks Kilisesi, 2000 yılında II. Nikola'yı "aziz" ilan etmişti.