Roman Abramoviç Chelsea'yi satıyor

Rus oligark Roman Abramoviç, Chelsea Futbol Kulübü'nü satma kararını açıkladı.

Chelsea resmi sitesinden paylaşılan açıklamada Roman Abramoviç "kulübün, taraftarların, çalışanların, sponsorların ve tüm partnerlerin iyiliği adına" kulübü satma kararı aldığını açıkladı.

Yaptığı açıklamada, kulüp satışının hızlı bir şey olmadığının altını çizen Abramoviç, Chelsea'deki serüveninin hiçbir zaman “para için olmadığını” söyledi.

Öte yandan, Abramoviç Ukrayna'daki savaştan zarar görenlere yardım amacıyla bir yardım fonu açacaklarını ve bu satıştan edilen net gelirle oraya bağış yapacaklarını açıkladı.