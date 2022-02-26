Futbolda Rusya depremi: Chelsea'nin sahibi Abramoviç yönetimi devretti

İngiltere Premier League ekibi Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramoviç, yaptığı açıklamada kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'na devrettiğini açıkladı. Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ardından, İngiltere Parlamentosu'nda Roman Abramoviç'e yönelik de yaptırımların açıklanabileceği gündeme gelmişti.

Chelsea kulübünün internet sitesinde yayınlanan açıklamada Roman Abramoviç,"Chelsea FC'nin yaklaşık 20 yıllık sahibi olduğum süre boyunca, kulübün sorumlusu olarak görevim, bugün olabileceğimiz kadar başarılı olmamızı sağlamak ve geleceği inşa etme rolümü her zaman yerine getirmeye çalışmaktı. Her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım. Bu değerlere bağlı kalmaya devam ediyorum. Bu nedenle bugün Chelsea'nin Hayırsever Vakfı'nın mütevelli heyetine Chelsea FC'nin yönetim ve ilgilenme görevlerini bırakıyorum. Şu anda Chelsea'nin, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyorum." dedi.