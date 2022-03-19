Roma ve Pisa kentlerinde Ukrayna'ya silah tedariki ve NATO'ya karşı eylem

İtalya'nın büyük işçi sendikalarından USB ve farklı sol partiler Roma ve Pisa'da Ukrayna'ya silah gönderilmesine karşı mitingler düzenledi.

Bir hafta önce, sendikanın Pisa'daki şubesi, havaalanı kargo terminalindeki işçilerin Ukrayna'ya bağlı ve insani yardım olarak işaretlenmiş silah ve mühimmat kasaları bulduğunu bildirmişti. İşçiler uçağa silah yüklemeyi reddederken havaalanı yönetimi ve İtalyan hükümeti iddiaları reddetti.

Pisa'daki gösteriye katılanlar pankartlar açarak, "Toskana'dan savaş değil, barış köprüleri", "İtalya, NATO ve savaştan çekilin" ve "Savaş yoksa NATO da yok" sloganları attı.

Roma'da protesto askeri havaalanının yakınında yapıldı. Gösteri, yalnızca İtalya'nın Ukrayna savaşına katılımına değil, aynı zamanda başkentte askeri üslerin varlığına da yönelikti.