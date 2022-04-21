ROK: Futbolun katili Türk hakemlerinden kurtulmalıyız, hükümet engel olmamalı

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Yabancı hakem uygulamasına geçmek zorundayız, hükûmet de bu sürece engel olmamalı" görüşünü savundu.

Habertürk gazetesi yazarı Serdar Ali Çelikler'in "Yabancı hakemin tam zamanı" başlıklı yazısına katıldığını belirten Kütahyalı, "Serdar Ali Çelikler yüzde 100 haklı. Bu yazıyı haklı bulmayan kişi futbol sanatını sevmeyen insandır. Futbolun katili Türk hakemlerinden kurtulmalıyız. Başarılı Türk hakemler de devam eder. Yabancı hakem uygulamasına geçmek zo-run-da-yız. Hükümet de bu sürece engel olmamalı…" paylaşımını yaptı.

