Kritik hakemler toplantısı... Geri dönüyor

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik bugün Riva'da hakemlerle bir araya gelecek. Sabah'ın haberine göre, Sabri Çelik, ligin kalan 5 haftalık bölümü ile ilgili olarak hakemlere bir konuşma yapacak. Toplantıya kadro dışı bırakılan ve Tahkim Kurulu tarafından görevlerine iade edilen 13 hakem de (Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Özgür Yankaya, Mete Kalkavan) davet edildi.

Cüneyt Çakır'ın, Dünya Kupası öncesi turnuvaya gidecek aday hakemlerin toplanacağı Polonya'daki seminere davet edildiği öğrenildi.