Rojin Kabaiş soruşturmasında gelişme: 415 kişiden DNA örneği alındı

2024 yılında kaybolan ve 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında ölü bulunan Rojin Kabaiş dosyasında soruşturma sürüyor. Ailenin Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı görüşmede ilettiği talepler doğrultusunda soruşturmanın kapsamı genişletildi. Bu kapsamda üniversite rektörü ile bazı akrabalar da dahil olmak üzere çok sayıda kişiden DNA örneği alındığı belirtildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, soruşturma kapsamında şimdiye kadar 415 kişiden DNA örneği toplandı. İncelemelerin, Kabaiş’in cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım ile üniversiteye bitişik Bardakçı köylerindeki erkekler üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı.

Aile ise aradan geçen zamana rağmen dosyada hâlâ net bir sonuca ulaşılamadığına dikkat çekti. Baba Nizamettin Kabaiş, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bakan beyin açıklamalarından çok memnun kaldık. Açıklamadan sonra soruşturmanın hem Van hem de Diyarbakır ayağı için yeni ekiplerin kurulduğunu öğrendim. Her şeyin araştırılacağını söylediler. Bu bizi çok memnun etti. Çok umutluyuz” dedi.

Kabaiş, olayın aydınlatılmasını istediklerini vurgulayarak, “Tek isteğim kızımın başına ne geldiyse ortaya çıkarılmasıdır. Bu olayın bir cinayet olduğu açıktır. Rojin sadece benim kızım değil, tüm Türkiye'nin kızıdır. Kızımın tek isteği okumaktı. Karanlıklar aydınlığa çıkacaktır” ifadelerini kullandı.