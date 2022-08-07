Roger Waters: Biden Ukrayna'daki savaşı körüklüyor

Pink Floyd grubunun kurucularından Roger Waters, CNN'e verdiği röportajda Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'daki savaşı körüklediğini vurgulayan Waters, "Bu çok büyük bir suç. ABD neden Zelenskiy'e müzakere etmeyi teşvik etmiyor?" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da yaşananların, NATO'nun Rusya sınırındaki taahhüt dışı faaliyetlerinin sonucu olduğunu belirten Waters, "Çin nükleer başlıklı füzeleri Meksika ve Kanada'ya konuşlandırsa ABD ne yapardı?" sorusunu sordu.