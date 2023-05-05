Rizeli çay üreticileri Erdoğan'ın açıkladığı çay fiyatını protesto etti

Çay üreticileri, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 11 lira 30 kuruş olarak açıkladığı yaş çay alım fiyatını Rize’nin Pazar ilçesinde protesto etti. Bir çay üreticisi, "Hiç memnun değilim. Her şey almış başını gidiyor. İnsanların bir sosyal hayatı yok. Anneler çocuklarına harçlık veremiyor. Söylenecek çok söz var. Hiçbir şeyden memnun değiliz" dedi.

'Kendi tarlamızda yarıcı bile olamayacağız'

Çay fiyatının en az 18 lira olması gerektiğini belirten Çay Üreticileri Meclisi adına konuşan Recep Memişoğlu, şunları söyledi:

"Biz, Çay Üreticileri Meclisi olarak, 27 Nisan'da bu meydanda basın açıklaması ile kamuoyuna taban fiyat talebimizi 17+1=18 lira olarak açıklamıştık ki bu fiyatı, üreticinin girdi fiyatları, enflasyon ortamı ve temel tüketim maddelerinin aşırı artması sonucunda haklı olarak böyle belirlemiştik. 3 Mayıs'ta Rize'de Erdoğan, yaş çayın fiyatını 11+0,30=11,30 lira olarak açıklamıştır. Bu fiyat, üreticinin beklentilerinin çok çok altında kalmıştır. Temel tüketim maddelerinin yüzde 300'lerin üzerinde arttığı, bir ton gübrenin 12 bin 500 lira olduğu, günlük yevmiyenin bin lira, bir ton çay toplatmanın 3 bin 500-4 bin lira olacağının söylendiği ortamda, biz çay üreticileri olarak kendi tarlamızda yarıcı bile olamayacağız. Bir çay toplama bezinin 20-40 lira aralığında olduğunu ve tüm çay toplama ara ekipmanların aşırı arttığını biliyoruz, yaşıyoruz.

'Erdoğan'ın açıkladığı fiyatı kabul etmiyoruz'

Çay Üreticileri Meclisi' olarak diyoruz ki biz, Erdoğan'ın açıkladığı 11 lira 30 kuruş fiyatı kabul etmiyoruz, protesto ediyoruz. Bu fiyat, üreticinin hiç beklemediği, yandaş üreticiyi dahi memnun etmediği bir fiyattır. Bizi yok sayanları biz de sandıkta gömeceğiz, gereken dersi vereceğiz. Hakkımız olanı talep etmekten hiçbir zaman geri durmayacağız. Çay taban fiyatı 18 lira olmalı. Çayımıza, emeğinize sahip çıkıyoruz. ÇAYKUR halkındır, satılamaz."

'Anneler çocuklarına harçlık veremiyor'

Eyleme katılan çay üreticileri ise şöyle konuştu:

“Neyini beğendik ki bunu beğeneceğiz. Neyini beğenelim, güzel bir şey yapıyor mu? Üç kilo çay satıp bir kilo soğan alamıyoruz. Memnun değilim. En azından 18-20 TL olması gerekirdi. Kurban bile kesemeyeceğiz bu sene.”

“Hiç memnun değilim. Her şey almış başını gidiyor. İnsanların bir sosyal hayatı yok. Anneler çocuklarına harçlık veremiyor. Söylenecek çok söz var. Hiçbir şeyden memnun değiliz. Biz 15 TL bekliyorduk çaya, çok düşük zam verdi.”

“Adalet yok. Kendilerini düşünüyorlar sadece, adalet yok. Çok düşük bir fiyat. Fiyatı hiç beğenmedik. Ayın 10'unda Ekrem İmamoğlu Rize’ye geliyor, istediğimiz fiyatı verir, ona güveniyoruz." (ANKA)