Rize'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Elmalık köyünde akşam saatlerinde yaşanan kavgada bir kişinin tabanca ile ateş açması üzerine 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre G.T. isimli şahıs ile 2'si yabancı uyruklu 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce G.T. isimli şahıs belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan yabancı uyruklu Şemsettin Muradi yaşamını yitirirken, yaralanan yabancı uyruklu Davut Sezai ve Murat Kurt ise Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından G.T. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.