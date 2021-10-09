Rize'de sel felaketi bilançosu: 47 bina yıkıldı, çok sayıda konut tahliye edildi

Rize'de, 14 ve 22 Temmuz'da meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel ve heyelan felaketinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

DHA'nın haberine göre, 2 bin 863 noktada meydana gelen sel ve heyelanlarda 47 bina yıkıldı, 41 araç ise kullanılamaz hale geldi. 239 konutun tahliyesine karar verilen kentte 341 milyon TL'lik hasar oluştu.

150 konutun güvenliği için istinat duvarlarının yapılacağı Rize'de 51 iş yeri, 16 depo, 8 çay alım yeri de hasar gördü.

Rize Valisi Çeber, 12 Temmuz'dan itibaren aralıksız 80 gündür kentin yağış aldığını belirtti.