Rize'de eşi Özlem Dursun'u darp ederek öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı

Rize'nin Çarşı Mahallesi'nde Perşembe akşamı 38 yaşındaki Ramazan Dursun, eşi 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Özlem Dursun'u evde darp ederek öldürdü. Özlem Dursun'un cenazesi dün toprağa verilirken tutuklanan katil kocanın ifadesi ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre Ramazan Dursun (38) eşi 3 çocuk annesi Özlem Dursun'u (32), darp ettikten sonra cep telefonu ile çektiği fotoğrafları eşinin ailesi ve arkadaşlarına gönderdi. Olay yerine gelen ekipler ambulansla yaralı olduğu belirlenen Özlem Dursun ve kendini bıçakla keserek eşi yaraladığı süsü veren Ramazan Dursun'u Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Özlem Dursun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ramazan Dursun ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müziğin sesini açıp çocukların gözü önünde darp etti

DHA'nın haberine göre ise perşembe akşamı, valilikte temizlik görevlisi olarak çalışan Özlem Dursun (32), evine gelirken bakkala uğradı. İnşaat işçisi Ramazan Dursun (38) da bu sırada balkondan gördüğü eşine, eve dönünce “Telefonla konuşmak için mi bakkala girdin?” diyerek bağırdı. Ramazan Dursun, müzik sesi açarak küçük yaştaki 3 çocuğunun gözü önünde, eşini otomobil jantı ile başına vurarak darp etti ve bıçakladı.

Özlem Dursun dün Sahil Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Atmeydanı Mahallesi'ndeki Rize Belediyesi'ne ait mezarlıkta toprağa verildi.

'KADES'e çağrı yapmış. Ama Ramazan çocukları evde rehin almış, öldürürüm diye tehdit etmiş'

Ramazan Dursun’un, kızı Özlem Dursun’u darp ettikten sonraki fotoğraflarını Özlem Dursun’un telefonuyla kendisine attığını söyleyen anne Saadet Karabulut yaptığı açıklamada "Kızımla dertleşiyorduk, aralarında sıkıntı olduğunu biliyordum. Birkaç defa daha işkence yaptı ona. Her defasında 'Bir daha yapmayacağım' dedi, onu ikna etti. Kızım da 'anne çocuklarımı bırakamam' diyerek geriye gitti. Bizi de tehdit ediyordu, ‘Kızının cesedini elimden alacaksın' diye. Ve dediğini de yaptı. Bu akşam bana Özlem’in telefonundan Ramazan kızımın yaralı haldeki fotoğraflarını attı. O fotoğrafı görünce çığlık attım, evin içerisinde aklım bitti. Hemen karakola haber verdim. Ben kızımı hastanede gördüm. Kızım olay günü KADES'e çağrı yapmış. Ama Ramazan çocukları evde rehin almış, ‘Yukarıya gelmezsen çocukları öldürürüm ‘diye tehdit etmiş. Kızım da mecbur eve geri dönmüş. En son kızımla olayın olduğu gün konuştum. Torunumu okuldan almıştım, ona haber verdim eve götür dedi. Her gün 5'te bana bir mesaj atardı 'İşten çıktım şunu yapıyorum 'diye, o gün 8'e kadar bana hiçbir şey yazmadı. 8'i 40 geçe bana mesajlar gelmeye başladı, kızımın yaralı fotoğrafları atıldı. Kızımı en son acilde gördüm. Ben bir anneyim. Onun en ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Sen bu acının bedelini ödeyeceksin” şeklinde konuştu.

Katilin ifadesi ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre Ramazan Dursun polis ve savcılıktaki ilk ifadesinde, "Eşimle tartıştık. Polis çağırdı. Polis gelince eşim şikayetinden vazgeçti. Birlikte tekrar eve çıktık. Sonra ben alkol aldım. Tartışmamız yeniden başladı. Bu sırada eşime vurdum. Aldığı darbelerin etkisiyle bayıldı. Eşim yerde yatarken ben de olayın vahametiyle kendimi bıçakla yaraladım. Beni aldattığını düşünüyordum. Ancak buna ilişkin herhangi bir delilim yok. Kuruntu yapmış olabilirim. Olayın buraya varmasında alkolün etkisi oldu, pişmanım" dedi.