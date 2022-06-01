Çorum'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini darp etti, baldızını öldürdü

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ö.C.Ö., annesi Y.T. ve 27 yaşındaki kız kardeşi E.T. ile çocuğunu görmeye gitti. Ö.C.Ö. sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Ö. ile karşılaştı. Ö.C.Ö ve Emrah Ö. arasında tartışma başladı ve Emrah Ö. boşanma aşamasındaki eşini darp etti.

Ablasının Emrah Ö. tarafından darp edilmesi üzerine tepki gösteren E.T., annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah Ö. yanında bulunan tabanca ile E.T.’ye ateş etmeye başladı. Sırt, boyun ve koluna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan E.T., kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olayın ardında kaçan Emrah Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)