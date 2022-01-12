Rize'de çocuk istismarı: 4-6 yaş arası çocukların başı bağlandı, tavaf ettirildi

Rize Güneysu'da "İlim Öğrenenlere Destek Vakfı"na bağlı "4-6 yaş Gül Bahçesi Kuran Okulu"na giden çocuklara "Mekke’nin Fethi" gösterisi yaptırıldı.

Haberi duyuran gazeteci İsmail Saymaz, çocuklar tavaf ettirildiği, küçük kız çocuklarının başlarının bağlandığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Saymaz, "Belediye Başkanı dahil bütün ilçe protokolü orada" diye yazdı.

İsmail Saymaz ayrıca yine Güneysu'da bulunan Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden de görüntüler paylaşarak, "Kaymakam Arif Oltulu geliyor. Okulun konferans salonu varken, mescidinde konferans yapılıyor. Konu, dini meseleler mi? Hayır, kaymakamlık mesleğinin zorlukları" diye yazdı.