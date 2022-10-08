Rıza Sarraf'tan yeni haber: ‘Uzaklaşma zamanım geldi’

22 Mart 2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklanan ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Rıza Sarraf geçtiğimiz yıl ABD'nin Florida eyaletinde ortaya çıkmıştı.

2020 yılında at yetiştiriciliği üzerine Next Level Performance Center adlı bir şirket kuran ve 1,2 milyon dolara bir at çiftliği satın alan Sarraf, kimliğini değiştirmiş ve Aaron Goldsmith ismini almıştı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, binicilik ve at yetiştiriciliği üzerine yayın yapan PS Dressage isimli haber sitesi, Next Level Performance’ı tanıtan bir haber hazırlamış ve Sarraf burada verdiği demeçte “Neredeyse 20 yıldır bu sektörün içindeyim ve genelde atlama üzerine çalışıyordum ve şimdi at terbiyesi konusuna da eğilmeye başladık. Tanrı’ya şükür arkamda çok iyi bir ekip var” demişti.

Sarraf'ın Next Level Performance Center’daki görevinden ayrıldığı ve şirketin başkanlığını İranlı arkadaşı Manuchehr Negahban’a devrettiği ortaya çıktı. Aaron Goldsmith adıyla şirketin başkanı olan Sarraf, yeni ticaret kayıtlarında artık görünmüyor.

Konuyla ilgili olarak şirketinin sosyal medya hesaplarından ismini yazmadan bir açıklama yapan Sarraf, “Yeni Başkanımız Manuchehr’i tebrik ederiz! En başından beri buradaydı ve bu tesisi tuğla tuğla inşa etmeye yardım etti. Onun kararlı çabası, Next Level’ın başarısının temelini oluşturdu ve bizi daha da ileriye taşımaya devam edecek” dedi.

Paylaşımda 24 yaşındaki at eğitmeni sevgilisi Amanda Perkowski’ye de teşekkür eden Zarrab, “Varlığım devam edecek olsa da biraz uzaklaşma zamanım geldi” diye yazdı.

PS Dressage’e verdiği röportajda 300 bin dolara satın aldığı Sonata MF adlı gösteri atından da söz eden Sarraf, “Sonata’yı ilk gördüğümde bu atın harika olduğunu hissetmiştim. Onun yetiştiricisi Maryanna Haymon’a minnettarım. Elbette Caroline Roffman da onu geliştirerek harika bir iş çıkardı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim” ifadesini kullanmıştı. Sonata isimli atın çok özel olduğunu dile getiren Sarraf, söz konusu atı önceki gün sattı.