Akbank müşterileri hesaplarını görünce isyan etti

Akbank kullanıcıları bu sabah hesaplarını kontrol ettiklerinde işlemlerde bir hata olduğunu gördü.

Birçok Akbanklı yaptıkları paylaşımlarda taksitlerin ikişer kez tahsil edildiğini gördü ve bunun ekran görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Sosyal medyadan atılan bazı mesajlar şöyle: