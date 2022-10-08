Akbank müşterileri hesaplarını görünce isyan etti

Akbank kullanıcıları bu sabah hesaplarını kontrol ettiklerinde işlemlerde bir hata olduğunu gördü.
Birçok Akbanklı yaptıkları paylaşımlarda taksitlerin ikişer kez tahsil edildiğini gördü ve bunun ekran görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.
Sosyal medyadan atılan bazı mesajlar şöyle:
- Bu ne be sabah sabah...her harcama 2 ile çarpılmış..seni kapatmak şart oldu
- Bi defa da borç silin yanlışlıkla olan borcu 2 katına çıkartmak nedir
- Akbank bütün taksitlerim çarpı 2 olmuş eksi limite düşürülmüşüm geceden beri neye uğradığımı şaşırdım müşteri hizmetlerine asla ulaşılamıyor zaten gerçekten rezilsiniz ya hangi yıldayız
- Kredi kartımda ki mevcut borç 2 katına çıkmış tüm taksitlerim 2 şer 2şer görünüyor sabah sabah iğrenç bir şok yaşattın
- Bana da itelemişler. İçinde AK kelimesi olan ne varsa dikkat etmek lazım. Hırsızların maskesi o kelimedir çünkü.