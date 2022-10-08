Sansür yasasına karşı bugün Ankara ve İstanbul'da eylem var

Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde 12 maddesi daha kabul edilen ve kamuoyunda 'sansür yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı eylem çağrısı yaptı.



'Sansür ve baskıya karşı meydan okuyoruz!' sloganıyla yapılan çağrıda, 8 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda ve aynı gün Ankara'da da Ulus Meydanı'nda saat 18:00’de basın açıklaması yapılacağı belirtildi.