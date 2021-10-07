Rıza Sarraf ve Halkbank davasına bakacak yeni savcı belli oldu: 'Hız kazanacak'

Damian Williams, Rıza Sarraf ve Halkbank davası soruşturmalarını yürütecek New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’na atandı.

Haber Merkezi

Joe Biden’ın New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’na atadığı Damian Williams’ın görevi Senato’da yapılan oturumda onaylandı. 

VOA'da yer alan habere göre, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı görevine atanacak Williams’ın "sermaye piyasalarındaki yolsuzluklar" ve "dolandırıcılık soruşturmalarında" uzman olduğu belirtiliyor.

Williams, Rıza Sarraf ve Halkbank davası soruşturmalarının yürütecek isim olacak.

Uzun bir süre sonra Sarraf davası soruşturmasının sürdüğü bölgeye asaleten yeni bir başsavcının atanmasını değerlendiren New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut, Senato’nun onayıyla görevine başlayacak yeni başsavcıyla birlikte Sarraf davası ve yürütülen soruşturmanın hızlanacağını öngördüğünü söyledi. 

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