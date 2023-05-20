Rıza Sarraf davası: Gizli dosya sayısı 55'e yükseldi

ABD'de 2015 yılında başlayan Rıza Sarraf davasına, son bir hafta içinde iki yeni gizli dosya daha eklendi. Nisan ayında dava dosyasına eklenen iki gizli dosya ile birlikte gizlilik kararı bulunan dosya sayısı 55’e yükseldi.

Amerika'nın Sesi (VOA) Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, gizlilik kararı bulunan dava dosyalarında Rıza Sarraf’ın yeni itirafları ve Halkbank davasıyla ilgili bazı gelişmelerin yanı sıra yeni iddianamelerin de yer alabileceği belirtiliyor.

Eski Başsavcı Preet Bharara tarafından 2015 yılında gizlilik kararıyla açılan soruşturma, 2016 yılında Rıza Sarraf’ın Florida'nın Miami kentinde tutuklanmasıyla New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açılan davayla başlamıştı.

Öte yandan, Rıza Sarraf davasında sanık olarak yargılanan Halkbank'ın ABD Yüksek Mahkemesi'ndeki temyiz başvurusuyla ilgili aldığı kararda ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında yargılamadan muaf olduğu iddiasını reddetmiş ve dava dosyasını yeniden değerlendirerek karara bağlaması için, New York’taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'ne geri göndermişti.

Dava dosyası bir ay önce yeniden kendi yargı alanına gönderilirken, New York’taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nde şimdiye kadar kararla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Hukukçular ise ağırlıklı olarak daha önce iki kez Halkbank’ın FSIA kapsamına girdiğini iddiasını reddeden New York’taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nden benzeri bir kararın çıkabileceği görüşünde.