Rıza Çalımbay’dan şampiyonluk sonrası Stefan Kuntz’a sitem

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Demir Grup Sivasspor'dan herhangi bir futbolcunun A Milli Takım'a çağrılmamasına çok üzüldüğünü anlatan Çalımbay, "Bence hak edenler hak ettiği yere gelmiyor. Biz iki senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bu sene de her şeyi yaptık ve Türkiye Kupası'nı kazandık. Bu takımın içinden bir kişi milli takıma gitmez mi, hak etmiyor mu? Benim tek üzüldüğüm bu oldu. Şimdi orada Stefan Kuntz var. Benim arkadaşım, beraber oynadık. Niye Sivasspor'dan bir kişi gitmedi?" değerlendirmesini yaptı.