Ziraat Türkiye Kupası Finali normal süresi 1-1 sona ererken uzatma dakikalarında Sivasspor, Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor tarihinde ilk kez kupayı kazandı.
Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası’nın şampiyonu Sivasspor oldu
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası Finali normal süresi 1-1 sona ererken uzatma dakikalarında Sivasspor, Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor tarihinde ilk kez kupayı kazandı.