Ziraat Türkiye Kupası’nın şampiyonu Sivasspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Haber Merkezi

Ziraat Türkiye Kupası Finali normal süresi 1-1 sona ererken uzatma dakikalarında Sivasspor, Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor tarihinde ilk kez kupayı kazandı.

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