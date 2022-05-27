Rıza Bey Apartmanı davasına 4 sanık daha eklendi

30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanında 36 kişi yaşamını yitirmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Depremin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Yargılama süresinde 2 sanık tahliye edildi.

Davanın bugün İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına tutuklu sanıklar mimar Ali Serdar Bayram ve yapı müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, davacılar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının şikayetiyle açılan soruşturmanın ardından "bilinçli taksirle altı kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanması" suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan Rıza Bey Apartmanındaki diş hekimi polikliniği sahipleri Arda H. ve Onur Y. ile daire sahipleri Selma E. ve Ender E.'nin davalarının da mevcut davayla birleştirildiğini açıkladı. Dosyanın birleşmesinin ardından Rıza Bey Apartmanı davasında sanık sayısı 13’e yükseldi.

'Polikliniğin sahipleri yalan söylüyor'

Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında cesedi bulunan diş hekimi Aslı Taner’in annesi Arzu Taner "Tek kızımdı. Patronlarından şikayetçiyim. Ellerini kollarını sallayarak gezmelerini istemiyorum. Onları sadece kızımın cenazesinde gördüm. Ne aradılar ne sordular. Paraları var ama insanlıkları yok" dedi. Taner, konuşmasına devam ettiği sırada baygınlık geçirirken, mahkeme salonundaki müştekilerden bazıları Arda H. ve Onur Y.'ye tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, salonun sakinleşmesi için duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından bu kez aynı poliklinikte kızı Zarife Doğan'ı kaybeden Kamil Doğan söz aldı. Doğan, "Polikliniğin sahipleri yalan söylüyor. Bayraklı Belediyesi’nin 2012 raporunda bu binanın depreme dayanıksız olduğu açıkça belirtilmiş. Kızım onlara o kadar güvenmişti ama ödülü ölmek oldu. Sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim. Bu şekilde olmamalıydı. Şikayetçiyim" dedi.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Selma E. ve Ender E.'nin bir sonraki celseye zorla getirilmesine ve yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (İHA)