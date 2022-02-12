İzmir'li depremzedelerden eylem: 'Binlerce kişi hâlâ evlerinden yurtlarından uzakta'

30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de 117 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası hasar alan binaların yapım sürecinde mağdur edildiklerini söyleyen depremzedeler eylem yaptı.

Bayraklı'da toplanan depremzedeler adına konuşan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, sıfır faizli kredi taleplerinin 15 aydır görmezden gelindiğini söyleyerek, "AK Parti İl Başkanlığı önünde çadırlarımızı, çay ocaklarımızı kurup oradan atılıncaya kadar sorunlarımıza çözüm bulunmasını isteyeceğiz" dedi.

Depremzedeler, "Tek derdimiz evimiz", "Kentsel dönüşümcü değil, depremzedeyiz", "İzmir depremzedelerini unutma" yazılı dövizlerle duruma tepki gösterdi.

Haydar Özkan, "Bizler İzmir depremzedeleri olarak son nefesimizi alıyoruz, çaresiziz. Devletin el atması gereken insanlarız. Vergilerini bugüne kadar kayıtsız şartsız ödemiş, devletine bağlı, hükümetine saygılı, akıllı zeki ama mağdur insanlarız. Önümüzdeki süreçte bize bu konu ile ilgili geri dönüş sağlanmazsa AK Parti İzmir İl Binası'nın önünde çadır kurup, oradan kovuluncaya kadar mücadelemizi sürdürmeye karar verdik. Orada beslenip, çocuklarımıza da orada bakacağız. İzmir depremzedeleri ve derneği hiçbir partiye hiçbir zaman ne uzak ne de yakın olmuştur. Bütün siyasilerin başımızın üzerinde yeri vardır ama bizim sorunlarımızı çözmek zorunda olduklarını bilmeliler" dedi.

'75 bin orta ve az hasarlı bağımsız bölüm sakinleri hâlâ evlerinden yurtlarından uzakta'

"Bıçağın kemiğe dayandığı görülmelidir artık. İzmir depremzedeleri 80 bin bağımsız bölümden oluşmakta. 5 bin ağır hasarlı bölümden değil" diyen Özkan, "'Biz yaptık, bitirdik' gözüyle bakılmamalı. 75 bin orta ve az hasarlı bağımsız bölüm sakinleri hâlâ evlerinden yurtlarından uzakta. Memleketlerine göç etti bazıları. Bizleri buradan göçe mi zorluyorsunuz? Bizi Bayraklı'ya, Bornova'ya Karşıyaka'ya yakıştıramıyor musunuz? Evlerimizi satıp gidelim mi istiyorsunuz? Eğer böyle bir isteğiniz varsa biz kanımızın ve kuruşumuzun son damlasına kadar evlerimizin önünde nöbet tutmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. (ANKA)