Rıza Bey Apartmanı davası yarın görülecek

Ege Denizi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 115 kişinin yaşamını yitirmişti. İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşamını yitirenlerden 36'sı Rıza Bey Apartmanı'nda yaşıyordu.

Deprem sonrası başlatılan soruşturma sonucu binanın yıkılmasında sorumlulukları bulunduğu iddiasıyla 13 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan dava açılmıştı. Sanıkların yargılanmasına İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanmıştı.

30 Eylül'de görülen son duruşmaya tutuklu sanıklar mimar A.S.B. ve yapı müteahhidi H.H.Ö, SEGBİS üzerinden katılmıştı.

Mahkeme heyeti, tahliye talep eden tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı ertelemişti.

Bir sonraki duruşma yarın görülecek.