Rıza Bey Apartmanı davası başladı: 'Sanıkların yalan söyleme hakkı var'

30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde meydana gelen, İzmir'de de yıkıma ve can kaybına neden olan depremle ilgili ilk dava bugün görülmeye başlandı.

11'i çocuk 36 yurttaşın yaşamını yitirdiği ve onlarca kişinin yaralandığı Rıza Bey Apartmanı davası bugün İzmir 5 nolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Duruşma tutuklu sanıkların mahkemeye getirilmemesine müdahil avukatların itirazıyla başladı. Mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan sanıkların sesi duyulamadı ve sorular kendilerine sağlıklı biçimde sorulamadı.

'Sanıkların yalan söyleme hakkı var'

Sanık fenni mesul Ali Serdar Bayram "sorumluluk kabul etmediğini, projedeki imzasının fotmalite olduğunu" söyledi. Davacıların "yalan söylüyorlar" tepkisi üzerine hakim sanıkların "yalan söyleme hakkı" olduğunu belirtti. Müdahil avukatlar da hakimin bu şekilde sanıklara yol göstermesine itiraz etti.

Diğer tutuklu sanıklara ise SEGBİS'teki ses arızası nedeniyle bağlanılamadı. Mahkemede hazır bulunan, apartmanda yöneticilik yapmış ve risk raporlarına rağmen binanın güçlendirilmesi veya kentsel dönüşüme girmesi için sorumluluklarını yerine getirmediği iddia edilen sanıklar da "kendilerinin ihmali bulunmadığını, apartmanda oturanların bu konuda çoğunluk kararı alamadığını" öne sürdü.

'Sanıksız yargılama yapılıyor'

Mahkemeye saat 14.00'e kadar ara verildi. Mahkemenin ara vermesinin ardından yakınları kaybeden aileler sanıkların mahkeme salonuna getirilmemesine ve hakimin sanıkları "yalan söyleme hakkı" diyerek yönlendirmesine tepki gösterdi. Enkazda 2 çocuğunu, annesini ve 2 yeğenini kaybeden Deniz Yücel, "Burada doğrular tespit edilmeli. Soruların cevapları alınmalı, çapraz sorgu yapılmalı. Yakınlarını kaybedenler burada, onlar Covid-19'dan etkilenmiyor, sanıklar ortada yok. Sanıksız yargılama yapılıyor" dedi.