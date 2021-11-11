Rıdvan Dilmen'den 'maaş' davası

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Rıdvan Dilmen'in kendisi hakkında şikayetçi olduğunu, bu nedenle ifade verdiğini duyurdu.

Dilmen'in şikayetinin gerekçesinin hakaret ve küçük düşürme olduğunu belirten Ataklı, "İki yazıyı da defalarca okudum, içinde hakaret yok, Rıdvan Dilmen’i küçük düşürecek bir kelime bile yok. Sadece hayretimi dile getiriyorum ve 'Rıdvan Dilmen nasıl olur da milyonlarca liralık maaşı bırakıp TRT’ye bedavaya gider, Bill Gates bile yapmaz bunu' diyorum" ifadesini kullandı.

Ataklı, Dilmen'in kendisi hakkında yazı yazan diğer yazarlar hakkında da şikayetçi olduğunu ifade etti.

Dilmen'in TRT'den aldığı ücret tartışma konusu olmuş, TRT'den yapılan açıklamada, "TRT Spor’da yayınlanan '%100 Futbol' programında yer alması için Sayın Rıdvan Dilmen’e aylık 60 bin TL teklif edilmiştir. Ancak kendisi bu teklife karşılık TRT bünyesinde ücretsiz çalışma isteğini dile getirmiştir. Bu çerçevede, Sayın Rıdvan Dilmen’e bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir" denilmişti.