Rıdvan Dilmen'den 'Emine Erdoğan' açıklaması

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlamak için Ankara'daki karşılamada yer almıştı. Erdoğan ile fotoğraf çektirmek için uçağın merdivenine hamle yapan Dilmen ile Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan arasında yaşanan diyalog ise gündem olmuştu.

Emine Erdoğan'ın, fotoğraf çekimi sırasında kadraja girmeye çalışan Dilmen'e izin vermeyerek, "Siz yanlış yaptınız" dediği iddia edilmişti.

'Emine hanım hiç kimseye bu üslupta konuşmaz ki...'

Odatv'den Sinem Hançerigüzel'in haberine göre; Dilmen, söz konusu iddiayı yalanladı. Dilmen, "Affedersiniz sokaktaki insana söylemez. 'Yanlış yaptınız' demedi, 'Yalnız çekilin' dedi. Allah aşkına Emine hanım hiç kimseye bu üslupta konuşmaz ki..." diye konuştu.

Söz konusu ifadenin doğru olmadığını söyleyen Dilmen, "Öncesinde de ayak üstü konuştuk. 'Mesut Özil ile yalnız çekilin önce, sonra birlikte çekilirsiniz' dedi" açıklamasında bulundu.

Dilmen ve Erdoğan'ın birlikte çekilmiş olduğu fotoğraflar yayımlandı.