Rıdvan Dilmen TRT'nin kendisine önerdiği ücreti açıkladı

Spor yazarı Orhan Yıldırım, TRT'nin Rıdvan Dilmen'e yıllık 8,5 milyon TL vereceğini öne sürmüştü.

Dilmen, konuya ilişkin Halk TV'deki "Sözüm Var" programında açıklamalarda bulundu.

Dilmen, TRT'nin kendisine 60 bin lira teklif ettiğini ancak kabul etmediğini öne sürerek, "Hayatımda TRT ile hiç iş yapmadım. Geçmişte de şimdi de ücret almadım. Hatta 'Parasız olmaz' dediler. 60 bin TL teklif ettiler ama kabul etmedim. Ben mutluyum TRT Spor’da. Futbolu da seven bir insanım. 'Zaten başka mecralarda para kazanacağım' dedim. TRT ile bir sözleşmem de yok" dedi.