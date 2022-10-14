RİA: Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor, uzlaşıya dair umut var

Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılması için yapılan ve 19 Kasım tarihinde son bulacak olan tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Sputnik'in haberine göre; söz konusu görüşmelere yakın olduğu belirtilen bir kaynak RİA'ya verdiği demeçte, anlaşmanın uzatılması konusunda uzlaşmaya varılacağından umutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak, “Türkiye ile Birleşmiş Milletler’in koordinasyonunda anlaşmanın uzatılması görüşmeleri yürütülüyor. Tarafların uzlaşacağına dair umut var” ifadelerini kullandı.