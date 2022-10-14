Rusya, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, R﻿usya'nın Cenevre'deki BM Temsilcisi Gennadi Gatilov, taleplerinin karşılanmaması halinde Türkiye ve BM'nin arabuluculuyla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından çekilebileceklerini söyledi.

22 Temmuz'da Türkiye ve BM’nin arabulucuğuyla imzalanan ve dört ay geçerlilik süresi olan anlaşmanın gelecek ay uzatılması gerekiyor.

R﻿euters'a konuşan Gatilov, Birleşmiş Milletler'e anlaşmayla ilgili kaygılarını içeren bir mektup verdiklerini belirterek "Anlaşmada bizim açımızdan bir şeylerin olduğunu görmezsek, bizi bağışlayın ama anlaşmaya farklı bir şekilde bakmak zorunda kalacağız" dedi.

Moskova gübre ve gıda ihracatında zorluklar yaşadığından şikayet ediyor. Gatilov, R﻿usya'nın bu kaygılar nedeniyle anlaşmadan desteğini çekme olasılığıyla bir soruya "Böyle bir ihtimal var. Tahıl teslimatına karşı değiliz. Ama anlaşma eşit ve adil olmalı. Tüm taraflarca eşit olarak uygulanmalı" diye konuştu.