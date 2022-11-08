Rezidansta işkenceye uğramıştı: 3 sanığa 41'er yıl hapis istemi

8 Nisan'da Konya'nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana gelen olayda, Merve K. eski sevgilisi Murat Demirci'nin davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti. Merve K., dairede, Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı. Demir ve arkadaşı, Merve K.'ye Murat Demirci ile ilişkisini sorup, iddiaya göre işkence yaptı. Evden kurtulan Merve K., polise giderek şikayetçi oldu.

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 şüphelinin aynı gün Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 kişi hakkında ayrıca Demet Aydın'a yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkartıldı.

3 sanığa 41'er yıl hapis istemi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Demet Aydın’a işkence iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianamede Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuba Demirci hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek', 'hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'kasten yaralama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından 41'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar dün 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS sistemiyle katılırken mahkeme salonunda Demet Aydın ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya ilk kez katılan Demet Aydın ifadesinde ''Çalıştığım dönemde sanık Murat, beni 2-3 kez aracıyla eve bırakmıştı. Sara ile nişanlı olduğunu ve ayrılmak istediğini, benimle birlikte olmak istediğini söylemişti. Bu nedenle Murat'ın talebini kabul etmedim. Aramızda herhangi bir şekilde gönül veya cinsellik yaşanmadı. Sadece bende bir kafa karışıklığı oldu. Bu yüzden Murat'ın iş yerinden ayrıldım.' dedi.

Yaşadığı işkenceyi anlatan Aydın, ''Bir daireye çıktık. Sanık Sara, Murat'ı aşağı göndererek etrafı kolaçan etmesini söyledi. Murat gittikten sonra kapıyı kilitlediler. Tuğba ve Sara, beni mavi ve beyaz bir iple bağladılar. Sara, Murat'la olan ilişkimizi sordu? Ben, Murat'ın bana asıldığını, ancak kabul etmediğimi söyledim. Bana inanmadı. Bu arada ben kurtulmak için çırpınıyordum'' diye konuştu.

Aydın kendisine yapılan işkenceyi de detaylı olarak anlattı.

Sanıklardan Murat Demirci ise üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Sara Demir ise "Önceki savunmalarımı tekrar ederim, yaşanan bu olaylardan dolayı pişmanım. Benim savunmalarım arasında hiçbir çelişki yok. Müştekinin beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Tuba Demirci de savunmasında, "Müşteki Demet'i tanımam. Sara'yı 6 gündür tanıyorum. 6 gündür tanıdığım bir kişi için bu tarz işlere girmem. Suçlamaları kabul etmiyorum. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Demet Aydın'ın yüzünde kalıcı bir iz, olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan sağlık raporu istedi. Heyet, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.