Rezidansta işkenceye uğramıştı: Adını değiştirdiği ortaya çıktı

8 Nisan'da Konya'nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana gelen olaya göre Merve K. eski sevgilisi Murat Demirci'nin davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti. Merve K., dairede, Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı. Demir ve arkadaşı, Merve K.'ye Murat Demirci ile ilişkisini sorup, iddiaya göre işkence yaptı. Evden kurtulan Merve K., polise giderek şikayetçi oldu.

DHA'nın haberine göre, Merve K. ifadesinde "Gönderdiği adresteki rezidansa gittim. Bulunduğu daireye girdiğimde, kapıyı Murat açtı. İçeride iki kadının daha olduğunu görünce şaşırdım. Murat, evdeki kadınlara dönerek 'Merve K. bu' diyerek beni gösterdi. Kadınlar, bana Murat ile neden görüştüğümü sorup, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bir anda kesici bir aletle saçlarımı kestiler. Yanağımda, ellerimde sigara söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Ben de o şekilde eve döndüm. Murat, bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş" dedi.

Şikayetin ardından gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci, ifadeleri sonrası sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit', 'yağma', 'hakaret', 'cebir', 'mala zarar verme' ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yargılama sürecinde Merve K., eski sevgilisi Murat Demirci hakkındaki şikayetinden vazgeçerken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. Ancak sanıklar, Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Demet Aydın'a işkence iddiasıyla ilgili açılan dava nedeniyle cezaevinden salıverilmedi.

Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasına 3 sanık SEGBİS ile katılırken, duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulundu. Merve K.'nin avukatı Buğrahan Yıldırım, müvekkilinin adını 'Eda' olarak değiştirdiğini ve kayıtlara Eda K. olarak geçilmesini talep etti. Avukat Yıldırım, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, ismini Eda olarak değiştiren Merve K. için yeniden sağlık raporu istedi ve dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesi için davayı erteledi.