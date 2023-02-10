'Rezidans bina diye süslemişler, bu yaşanılanların hesabını kim verecek!'

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay'da, yıkılan Rönesans Rezidans'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne üç ay önce atanan psikiyatrist Emre Özarslan'ın annesi Müberra Özarslan, "Binaya baktığımız zaman her şeyi görebiliyoruz. Demirler serçe parmağım kalınlığında. Çimento, çimento değil. Rezidans bina diye süslemişler. Bana göre insanı insan yapan ne biliyor musun? Ne tahsil ne de para. En önemlisi vicdan. Bu yaşanılanların hesabını kim verecek?" dedi.

DHA'nın haberine göre; deprem sırasında Rönesans Rezidans'ta bulunan Özarslan'dan haber alınamazken, konuya ilişkin konuşan Özarslan'ın annesi Müberra Özarslan, "3 gündür oğlumun çıkmasını bekliyoruz. Şu anda hala umudumuzu yitirmedik. O yüzden böyle konuşabiliyorum. Oğlum inşallah enkazdan sağlıklı bir şekilde çıkacak" dedi.



'3 ay önce Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne atandı, ilk görev yeriydi'

Müberra Özarslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben üç çocuk büyüttüm. Emre, en küçükleri evlatlarımın arasında. Ucu ucuna giden bir geçimle, çabalarımızla evlatlarımı bugüne kadar getirdim. Emre çalışkan biriydi. Psikiyatri bölümünü de isteyerek okudu. 3 ay önce Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne atandı. İlk görev yeriydi ve çiçeği burnundaydı. Mesleğini çok seviyordu.

Bu binayı da güvendiği için isteyerek tuttu. Ancak şöyle binaya baktığımız zaman her şeyi görebiliyoruz. Demirler serçe parmağım kalınlığında. Çimento, çimento değil. Rezidans bina diye süslemişler. Bana göre insanı insan yapan ne biliyor musun? Ne tahsil ne de para. En önemlisi vicdan. Bu yaşanılanların hesabını kim verecek?"