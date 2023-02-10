Gökhan Zan: Benim 8 tane cenazem var, neyle defnedeceğim?

Antrenör ve eski milli futbolcu Gökhan Zan, Hatay'da AFAD'ın geç müdahale etmesine tepki gösterdi.

Cüneyt Özdemir'in yayınına katılan Zan, "Sen AFAD'sın, senin bize ulaştırman lazım. Ben şu anda depremzedeyim. Eğer hâlâ burada çadırı olmayan binlerce insan varsa, bunu kimse dile getiremiyorsa, bu insanlar soğuktan mı ölsün?" dedi.

"Kaç gündür ben buradayım. Ben onların sesi olmaya çalışıyorum. Başka bir şey değil. Belki Sayın Cumhurbaşkanımıza, belki devlet büyüklerimize, gerçekleri tüm şeffaflığıyla söylemiyorlardır" diyen Zan şunları söyledi:

'Cenazelerimiz kokuyor, neyin izni?'

"Sabaha kadar kepçe gelmedi. Yok, kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Ben gönüllüyüm, madem öyle AFAD beni alsın. Ben buralıyım. Benden daha iyi kim bilebilir burayı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı benimle konuşuyor, 'Seninle birlikteyiz 24 saat' diyorlar. Bir kepçe istedim, 'Valimizi arayacağım'. Bir kepçe ya, biraz inisiyatif alalım ya, cenazelerimiz kokuyor. Neyin izni? O zaman ben arayayım Valimizi, daha hızlı erişirim."