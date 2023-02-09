Kızı 4 gündür enkaz altında olan Orhan Aydın: Vinç talep ediyorum!

Tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'da yıkılan bir binada enkaz altında kalan ve halen enkazdan çıkarılamayan kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş'ten gündüz saatlerinde ses alındığını söyledi.

Halk TV canlı yayınında Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Orhan Aydın "Vinç talep ediyorum. Vinç gelirse kızımın üstündeki o kitle kaldırılacak. Şu an kızımın canlı olduğunu biliyoruz. En son gündüz ses aldı arkadaşlar" dedi.

Kentte AFAD'ın hiçbir organizasyonu olmadığını, vicdanlı insanların enkazlara koştuğunu ancak iş makineleri gelmeyince o insanların da enkazdakileri çıkarmasının mümkün olmadığını dile getiren Aydın, her şeyin ranta dayalı olduğu bu düzende yaşanan yıkıma ilişkin "Bu ahlaksızlıktır, 21. yüzyılın ahlaksızlığıdır yaşatılan" dedi.

Aydın şunları söyledi:

"- Kızım bundan bir hafta evvel anneannesini kaybettiği için buraya geldi ve anneannesini toprağa verdiler. Ve burada depreme yakalandılar. Annesi ilk gün çıkarıldı.

- İlk gün gelmeye çalıştım ama Niğde'den geri dönmek zorunda kaldım. Çünkü kar nedeniyle yollar kapanmıştı.

- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 6 saat bekledim Tayyip Erdoğan Adana'ya geleceği için! Adana'dan buraya 9 saatte geldim. Yollarda gördüğüm tek bir şey tırlar. Yurttaşlar canlarını koymuşlar ortaya.

- Bu ahlaksızlıktır, 21. yüzyılın ahlaksızlığıdır yaşatılan.

- AFAD'dan hiçbir şey yok. AFAD olmuş kendisi bir afet! Bir organizasyonu yok. Kentte çalışan bir kriz masası yok. Burada sosyalist partiler daha örgütlü. Vicdanlı insanlar burada. Devletin yapması gereken bir şey var. Sen oraya iş makinesi vermezsen o insanlar nasıl çıkartacaklar enkazın altındakileri.

- Vinç talep ediyorum. Vinç gelirse kızımın üstündeki o beton kütlesi kaldırılacak.

- Şu an kızımın canlı olduğunu biliyoruz. En son gündüz ses aldı arkadaşlar.

- Çaresiz durumdayım. Ben bu ülkede 50 yıldır sanat üretiyorum."