Reza Zarrab kendisini ziyarete gelen ünlülerin görüntülerini kaydetmiş

Amerika'da görüşen Hadise ve Reza Zarrab'ın görüntüsünün Zarrab'ın kendisi tarafından kaydedildiği iddia edildi.

OnurAkayMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın, isminin açıklanmasını istemeyen Reza Zarrab'a yakın bir kişiden aldığı bilgiye göre, Zarrab kendisini ziyaret eden birçok ünlüyü de kaydetmiş. Miami'de birçok ünlü ismin, Zarrab'ı ziyarete gittiği de gelen bilgiler arasında.

Ayrıca kendisiyle ilgili bir olumsuzluk halinde bu görüntüleri yayınlayacağı da iddia edildi.

Kara para aklama suçlamasıyla 2016 yılında ABD’de tutuklanan ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılan Zarrab, Türkiye aleyhine tanıklık yaparak serbest kalmıştı. Miami'de kendine lüks bir hayat kuran Zarrab'ın yanına, Türkiye'den de birçok ünlü ismin gittiği öğrenildi. Ayrıca at çiftliğinin de içinde olduğu malikânesinde Zarrab'ı ziyaret edenler merak konusu olurken, ziyaret edenlerin arasında sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından ünlü isimlerin olduğu iddia ediliyor.