Rıza Sarraf'ı ABD'de hangi sanatçılar ziyaret etti?: 'Adlarını yavaş yavaş söyleyeceğim'

Beyaz TV’de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programında ABD’de yargılanan Rıza Sarraf ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı.

Programda Hadise’nin Rıza Sarraf’la görüştüğü öne sürüldü. Programda konuşulan iddiaya İbrahim Tatlıses canlı yayına bağlanarak cevap verdi.

Canlı yayında iddiaları yalanladı

İbrahim Tatlıses programın yayınlandığı esnada Seren Serengil’i arayarak haberlerin tamamen yalan olduğunu söyledi.

Tatlıses’le konuştuktan sonra konuyla ilgili herkese açıklama yapan Seren Serengil, “İbrahim Tatlıses, Reza’yı oğlu gibi sever biliyorsunuz. Ameliyatını falan Reza yaptırmıştı. İbrahim Bey, bu haberlerin doğru olmadığını, Reza’nın ne Hadise’yle, ne Ebru’yla ne de başka biriyle olma durumunun olmadığını söyledi” ifadelerini kullandı.

Hangi sanatçılar ABD'ye gitti?

Tatlıses’in ifadelerini aktaran Serengil önemli bir iddiayı da dillendirdi. Serengil, Zarrab’ın Türkiye’ye gelemediğini, bundan dolayı da çok sayıda sanatçının ABD’ye giderek onu ziyaret ettiğini söyledi.