Reza Zarrab ile Hadise'nin konuşmaları dava dosyasına girdi iddiası: 'Beni de bitirdin kendini de'

Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'la 11 yıllık evliliği "O Ses Türkiye"de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti.

Bu iddiaları yalanlayan Hadise, yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti. O dönem Hadise, sosyal medya hesaplarından Ebru Gündeş’le olan fotoğraflarını da silmişti.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Hadise’nin Reza Zarrab’ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika’da olan bir patronla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası gündeme geldi.

Dava dosyasına girdiği söylenen yazışmalarda Reza Zarrab’ın “Beni de bitirdin kendini de” diye sitem ettiği Hadise, “Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Bana lütfen saldırma” dediği öğrenildi.

Hadise’nin “Resim de varmış” diyerek Reza Zarrab’ı uyardığı ve ikisini Amerika’da sahilde el ele yürürken gösteren fotoğraf karesinin de dava dosyasında olduğu iddia edildi.