Reyhanlı’da 48 saattir elektrikleri olmayan yurttaşlar: Suriye’de elektrik var, bizde yok

Reyhanlı’nın Bahçelievler Mahallesi’nde toplanan yurttaşlar, mahallede iki gündür süren elektrik kesintisi nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, mahallede iki gündür süren elektrik kesintisini protesto ederek, mahallede 48 saattir elektriklerin kesik olduğunu belirttiler. Yurttaşlar, bu duruma paralel olarak suların da akmadığını da ifade ettiler.

Mahallelerinde 48 saattir elektrik olmadığını söyleyen bir yurttaş ise “İki gündür elektriğimiz yok. Şu an size çay içirmek istesek suyumuz yok, rezillik. 2022’ye geçeceğiz; yani Suriye’de elektrik var, bizde yok” diye konuşurken başka bir yurttaş ise “48 saattir elektrik yok, başka sorunumuz mu var” ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması yapan mahalle sakinlerinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Mahalle sakinlerinin en büyük sorunlarından birisi olan elektrik kesintisi ve arıza olaylarına duyarsız kalan TEDAŞ, Toroslar Elektrik Şirketi’nin mahallemize yaşattığı mağduriyeti dile getirmek için anayasal hakkımız olan basın açıklamasını yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Şunu belirtmek isteriz ki bizim işçi, personel veya şahıslarla ilgili sorunumuz yoktur. Mahallemizde elektrikle ilgili eksiklerin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulunmak için buradayız.” (ANKA)