Reyhanlı katliamı davasında karar: 3 sanığa 53’er kez ağırlaştırılmış müebbet

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te meydana gelen bombalı saldırılara ilişkin, aralarında Mihraç Ural’ın da bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Memet Gezer, Mohammad Dib Korali, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını savundu.

3 sanığa 53’er kez ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme heyeti, sanıklar Memet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel’i “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, aynı sanıklara 5’i çocuk 52 kişinin öldürülmesi nedeniyle de 52’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Böylece 3 sanık hakkında toplam 53’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmü kuruldu.

3 bin 921’er yıl hapis cezası

Sanıklar ayrıca 130 kişiye yönelik “öldürmeye teşebbüs”, “izinsiz patlayıcı madde bulundurma”, “duyu organlarından birinin işlevinin yitirilmesine neden olacak şekilde yaralama”, bir kadının çocuğunu düşürmesine neden olacak şekilde yaralama, 3 kişiye yönelik “basit yaralama”, “mala zarar verme” ve “kamu malına zarar verme” suçlarından toplam 3 bin 921’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, kararın ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Mihraç Ural’ın dosyası ayrıldı

Mahkeme, tutuklu sanık Mohammad Dib Korali ile haklarında yakalama kararı bulunan Omar Alkhatıp ve Mihraç Ural’ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.