Reyhan Subaşı işyerinde çıkan yangında ölmüştü: 3 kişi gözaltına alındı

Siirt'in Baykan ilçesinde Veysel Karani Caddesi'ndeki bir pasajda bulunan işyerinde 06.40 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında içeriden bağırma sesi geldiğini duyan çevredekiler, kapının kilitli olması nedeniyle durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, işyerinde Reyhan Subaşı'nın (21) cesediyle karşılaştı. Subaşı'nın cesedi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

3 gözaltı

Olayla ilgili "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan M.İ, F.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)