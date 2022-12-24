İşyerinde çıkan yangında 21 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde Ş.İ.’ye ait işyerinde, bu sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, yangını kontrol altına alıp söndüren itfaiye ekipleri, işyerinde Reyhan Subaşı’nın cesediyle karşılaştı.

Vücudunda ağır yanıklar olduğu belirlenen Subaşı’nın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.