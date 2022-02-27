Reuters'tan Türkiye yorumu: İlk kez söylem değiştirildi ve 'o' sözcük kullanıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptıkları açıklamalarda, Rusya'nın Ukrayna operasyonunu savaş olarak nitelendirdiler. Türkiye, Rusya'nın Ukrayna operasyonu başladığından beri çatışmaları "savaş" olarak nitelendirmiyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatını "savaş" olarak nitelendirirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna savaşının dördüncü gününde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus saldırılarının bir an önce durdurulması ve ateşkes müzakerelerinin başlatılması çağrısını yineliyoruz. Ukrayna halkına yardım etmek ve bu haksız ve hukuksuz savaşta akan kana son vermek için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı açıklamada, "Bölgemizde bir savaşa daha tanık oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkeyle de güçlü ilişkilerimiz olduğu için Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. Ayrıca müttefikler adına birleşik bir duruş çağrısında bulundu. BM sisteminde reform yapma çağrılarımız kulak ardı edildi ve bu son krizde korkunç sonuçlarını gördük. Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi. Diplomatik bir çözüm için defalarca çağrıda bulunduk, ancak savaş şu anda bir gerçek." diyerek Rusya'nın Ukrayna operasyonunu "savaş" olarak nitelendirdi.

Reuters haber ajansı üst düzey yetkililerin bu açıklamalarını Türkiye'nin duruşunda eksen değişikliği olarak niteledi. Türkiye'nin bugüne kadar, Ukrayna hükümetinin boğazların Rus savaş gemilerine kapatılması çağrıları karşısında Rusya'nın operasyonunu "savaş" olarak nitelemekten kaçındığını belirten ajans, Türkiye'nin söyleminin değiştiğini kaydetti.