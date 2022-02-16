Reuters’ın Ukrayna 'işgali' canlı yayını hüsranla bitti

Reuters haber ajansı, bugün gerçekleşmesini “beklediği” Rusya’nın Ukrayna işgali için Kiev’in Maidan Meydanı’nda canlı yayın yaptı. Toplamda 19 saati aşan canlı yayın, Batı medyasının “olası Rus saldırısının” bugün gerçekleşeceği iddia edilmesi üzerine düzenlendi. Lakin Batı medyasının beklediği Rus işgali gerçekleşmeyince, yayın sona erdi.

Maidan Meydanı'ndan canlı yayına geçen ajansın yayını "istenmeyen" bir olayla sona erdi.

Maidan Meydanı’nda Sovyetler Birliği Marşı

Reuters’ın yayınının ortasında (tam olarak 7:53:25), Kiev’in Maidan Meydanı’nda Sovyetler Birliği Marşı yayınlandı. Reuters yayınında izleyicilerine "işgali" izletemezken, en azından Sovyetler Birliği Marşı’nı dinletmiş oldu.

Satılık garaj reklamı

Bu arada kimliği belirsiz bir kişi, Reuters’ın yayınında “satılık garaj” reklamı yapma fırsatı elde etti. Reuters kamerasının önünde “satılık garaj” yazan bir tabela taşıyan bir drone görüntülendi.

Russia Today haber sitesi, olayı “O bir kuş? O bir Rus uçağı?... HAYIR! Satılık bir garaj.” diyerek olayı takipçileriyle paylaştı. Tabelada yazan telefon numarasınınsa Kiev’deki Rus Büyükelçiliği’ne ait olduğu bildirildi.

Reuters yayınını tabela taşıyan drone görüntüleri ardından sonlandırdı. Reuters, yaklaşan bir Rus işgali tahmininin yanlış çıkması üzerine canlı yayınını aniden sonlandırdı. Sputnik, “En azından birinin garaj satmasına yardım edebilirlerdi” diyerek Reuters’ı eleştirdi.

Reuters canlı yayını Youtube'dan kaldırdı

Reuters, Youtube’taki canlı yayın kaydını kaldırırken, görüntülere ajansın Twitter hesabından ulaşmak halen mümkün.