Reuters'ın Şubat ayı yıllık enflasyon beklentisi yüzde 55,5

Reuters tarafından düzenlenen enflasyon anketinde, Şubat ayında Türkiye'deki aylık enflasyonun yüzde 3,4 seviyesinde olmasının beklendiğini, ancak yıllık bazda gerileyerek yüzde 55,5 seviyesini görmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Reuters'ın anketine göre, 2023 yılı sonunda enflasyonun yüzde 45 seviyesinde kalması bekleniyor.

Depremin ardından enflasyon beklentisinde yukarı yönlü değişim

TÜİK tarafından Ocak 2023 enflasyonu yüzde 57,7 olarak açıklanmıştı. Reuters'ın tahmininin gerçekleşmesi halinde, Şubat ayında aylık bazda enflasyonun artmasına rağmen yıllık enflasyon yüzde 55,5 seviyesine gerileyecek. Reuters'ın depremden önceki anketlerinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41 seviyesindeydi.

Anket katılımcılarının, Şubat 2023 aylık enflasyon beklentileri yüzde 2,3 ile yüzde 4,2 arasında değişirken; yıllık enflasyon beklentileri yüzde 54 ile yüzde 56,8 arasında değişti.

Depremin maliyeti 100 milyar doları bulabilir

Öte yandan, haberde ekonomistlerin Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye ekonomisine maliyetinin 100 milyar doları bulabileceği aktarıldı. Türkiye'nin 2023 yılı GSYH büyümesinin depremden ötürü yüzde 1 ile 2 arasında düşmesi bekleniyor.

Merkez Bankası da Şubat ayında depremden ötürü "ölçülü" adım attığını ileri sürerek, faizi 50 baz puan azaltmış ve politika faizi yüzde 8,5 seviyesine çekilmişti.

Reuters, depremlerin ardından Türkiye'deki enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiğini hatırlattı.