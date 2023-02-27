Borsaya AKP dokunuşu: Türkiye Varlık Fonu düşüşü engellemek için halkın parasıyla borsayı fonlayacak

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından, Sermaye Piyasa Kurulu'nun Borsa İstanbul'daki işlemleri ancak üçüncü günde durdurması tepkilere neden olmuş, iktidarın bu yolla fırsatçıları desteklediği ileri sürülmüştü. Borsadaki deprem fırsatçılarının, depremlerin ardından borsanın açık kaldığı sürede çimento ve yapı hisseleri satın alması ise dikkat çekmişti.

Borsanın tekrardan açılmasının ardından, hükümetin çeşitli kanallar vasıtasıyla borsadaki düşüşü engellemek için para aktarımları sağladığı bildirilmişti.

AKP ilk önce emeklilik fonlarına gözünü dikmişti

Bloomberg'in haberine göre, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), Borsa İstanbul'daki düşüşün önüne geçebilmek için çeşitli fonlar satın alacağı ve borsaya en az 1 milyar dolar aktarım yapacağı bildirildi.

Haberde, mevcut para aktarımının borsanın yeniden açılmasının ardından hisse senetlerini destekleme girişimlerinden farklı olacağı ifade edildi. AKP iktidarı, depremin ardından borsadaki bozgunu tersine çevirmek için ilk önce emeklilik fonlarındaki biriken parayı piyasaya aktarmıştı.

Ziraat üzerinden fonlanacak

Bloomberg'e konuşan Ziraat Bankası yetkilisi, bankanın Ziraat Portföy alt kolu üzerinden, borsa yatırım fonlarının kullanılmasının planlandığını aktardı. Öte yandan TVF ve Ziraat Bankası'nın konuya ilişkin Bloomberg'e görüş talebine yanıt vermediği aktarıldı.

Diğer yandan, TVF'nin borsayı fonlayacağına yönelik haberin ardından yüzde 1,6 değer kaybı pozisyonunda bulunan Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi, konumunu tersine çevirerek, yüzde 1,8 artış pozisyonuna geçti. BIST 100, depremin ardından tekrar açılmasının açıldığı 15 Şubat'tan bu yana en az yüzde 12 değer kazandı.

Borsa kamu şirketlerinin parasıyla fonlanacak

Bloomberg'e konuşan diğer bir kaynak, TVF'nin borsaya aktaracağı fonun toplam büyüklüğünün Türk Hava Yolları gibi TVF'ye ait şirketlerin 2022 kazanç tablolarının açıklanmasının ardından duyurulacağını bildirdi. Kaynak, TVF'nin borsayı en az 1 milyar dolar tutarında fonlayacağını aktardı.

TVF'nin kendisine bağlı olduğu şirketlerden temettü yoluyla borçlanabileceği ve bu tutarı borsayı yeniden fonlamak için kullanabileceği ifade edildi.