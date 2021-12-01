Reuters'den MB'nin dolara müdahalesine yorum: Türkiye sahip olmadığı parayı harcıyor

TCMB'nin kurdaki artışa müdahale için dolar rezervi satması ancak bundan kısa bir süre sonra liranın tekrar değer kaybetmesine ilişkin İngiltere menşeli Reuters'ta bir değerlendirme yer aldı. Yazıda "Para birimini desteklemek, Türkiye'nin hiperenflasyona düşüşünü yavaşlatabilir, ancak ülkenin dolar birikimi tükenme riskiyle yüz yüze" ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye sahip olmadığı parayı harcıyor" başlıklı haberde Merkez Bankası'nın net rezervlerinin Kasım ayı itibarıyla bir önceki aya göre 28 milyar dolardan 25 milyar dolara düştüğüne dikkat çeken Reuters, "Ancak bu, yerel bankalardan rezervlerin kesinlikle negatif bölgede olduğu 48 milyar dolarlık başka bir takası içeriyor" denildi.

'Erdonomi maliyetli bir uğraştır'

Dasha Afanasieva'nın imzasını taşıyan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Bu (MB'nin dolar satarak kura müdahale etmesi), liranın bu yıl dolar karşısında yüzde 40'tan fazla düşmesine neden olan Erdoğan'ın aşırı gevşek para politikalarını desteklemek için hatalı bir teklif. Para birimini desteklemek, Türkiye'nin hiperenflasyona düşüşünü yavaşlatabilir, ancak ülkenin dolar birikimi tükenme riskiyle yüz yüze. Banka, [TCMB] 2019-2020'de lirayı sabitlemek için 128 milyar dolar sattı ve yine de oranlarını artırmak zorunda kaldı. Net rezervler Ağustos 2020'de 28 milyar dolar iken, 11 milyar dolara düşürmek sadece beş ay sürdü ki bu 2003'ten beri en düşük değer."

Yazının sonundaysa "Rezervler azaldıkça, başka bir amortisman daha olası hale gelir. Erdonomi maliyetli bir uğraştır." ifadeleri yer aldı.