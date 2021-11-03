Reuters'a konuşan hükümet yetkilisi: Öncelikli hedef enflasyon değil

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, enflasyon Ekim ayında yıllık bazda yüzde 19,89'a yükselirken Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

İngiltere menşeli Reuters'a anomim olarak konuşan bir hükümet yetkilisi "Bütçe kanalıyla özellikle gelecek yılın başından itibaren iç talebin canlanması durumu olacak. Bu açıdan büyüme kanalına kayda değer bir destek sağlanacak" dedi.

Reuters, aynı ismin bu hafta başında "Enflasyonun biraz çıktığını göreceğiz. Bu dönem enflasyon tam olarak en üst hedef olarak görülmüyor. Biraz o tarafı gevşet tutmak gerekecek. Döviz kurundan gelen gecikmeli etkinin de izlerini göreceğiz zaten yakın zamanda. Ancak kurda çok ciddi bir artış olmayacaktır" yorumunda bulunduğunu hatırlattı.